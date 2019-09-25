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Трамп отреагировал на подготовку его импичмента

Новости » Политика    25.09.2019 - 01:35
Трамп отреагировал на подготовку его импичмента
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Лидер США назвал действия Конгресса преследованием президента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на возможный его импичмент, о начале процедуры которого объявили в Конгрессе. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, котрая объявила о начале процедуры импичмента, обвинила Трампа в нарушении конституции.

Причиной тому стала история со звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором Трамп просил последнего повлиять на расследование в отношении сына Джо Байдена. Байден на сегодня является одним из основных конкурентов Трампа на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

Газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что Трамп говорил о расследовании против сына Байдена в обмен на военную помощь Украине со стороны США. В Конгрессе США после такой публикации потребовали стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Трамп через некоторое время все же согласился дать разрешение на расшифровку разговора.

Трамп вскоре после объявления представителя Демократической партии Нэнси Пелоси указал на то, что в Конгрессе не дождались публикации расшифровки его телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому?

"Преследование президента (Presidental harassment!)", - написал Трамп в одном из твитов.

Также он охарактеризовал решение демократов как "охоту на ведьм".

Трамп отреагировал на подготовку его импичмента

Трамп отреагировал на подготовку его импичмента

Напомним, ранее в Конгрессе США уже допускали возможность импичмента Трампа. Представитель Демократической партии Адама Шиффа, который является председателем комитета по разведке палаты представителей, если давление президента Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации

В США начали процедуру импичмента Трампа Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
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