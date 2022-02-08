Зеленский ответил Путину: Украина действительно красавица

Ранее такой фразой Путин прокомментировал отношение Украины к минским соглашениям.

"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость".

"От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", - заявил Зеленский.

Отметим, Путин оценил отношение Киева к минским соглашениям фразой "нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинским властям с "призывом выполнять договоренности".