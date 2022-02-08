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Зеленский ответил Путину: Украина действительно красавица

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путина на фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". По его словам, Украина действительно красавица.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию президента после переговоров с лидером Франции.

Ранее такой фразой Путин прокомментировал отношение Украины к минским соглашениям.

"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость".

"От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", - заявил Зеленский.

Отметим, Путин оценил отношение Киева к минским соглашениям фразой "нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинским властям с "призывом выполнять договоренности".

Напомним, РФ стабильно обвиняет Украину в нарушении минских соглашений. Даже в разговоре с Джонсоном Путин обвинил Украину в "саботаже" минских соглашений.

Он также заявил о том, что Украина создает угрозы для себя со стороны Российской Федерации.

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