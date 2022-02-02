Путин в разговоре с Джонсоном обвинил Украину в "саботаже" минских соглашений

Сегодня, 2 февраля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Британии Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным. Последний обвинил Украину в якобы "саботаже" минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

Сообщается, что стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России.

"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".