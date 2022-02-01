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Путин: создавая угрозы для России, Украина создает аналогичные угрозы для себя

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Москва, Вторник 01 февраля 2022 20:31
Путин: создавая угрозы для России, Украина создает аналогичные угрозы для себя Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина создает угрозы для себя, пытаясь создать их для Российской Федерации. По его мнению, США в меньшей степени заботит безопасность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"По поводу минских соглашений. Мы с одной стороны слышим, что Украина хочет их выполнять, нам все время ставят в вину, что мы не выполняем минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит минские соглашения, то она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы (вступлением в НАТО, - ред.) для России, она создает аналогичные угрозы для себя? Это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга", - заявил Путин.

По его мнению, США якобы не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются сдерживать Россию.

"В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в вооруженный конфликт, и заставить союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударные системы и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И, таким образом, все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.

Он также заявил, что вступление Украины в НАТО якобы может подтолкнуть Киев к силовому возвращению Крыма.

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