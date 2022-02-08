Зеленський відповів Путіну: Україна дійсно красуня

Раніше такою фразою Путін прокоментував ставлення України до мінських угод.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна дуже терпляча, "бо це мудрість".

"Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Путін оцінив ставлення Києва до мінських угод фразою "подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".