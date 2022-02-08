Зеленський відповів Путіну: Україна дійсно красуня

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіна на фразу: "Подобається, не подобається - терпи, моя красуня". За його словами, Україна дійсно красуня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію президента після переговорів з лідером Франції.
Раніше такою фразою Путін прокоментував ставлення України до мінських угод.
"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна дуже терпляча, "бо це мудрість".
"Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну", - заявив Зеленський.
Зазначимо, Путін оцінив ставлення Києва до мінських угод фразою "подобається не подобається - терпи моя красуня" і звернувся до української влади з "закликом виконувати домовленості".
Нагадаємо, РФ стабільно звинувачує Україну у порушенні мінських угод. Навіть у розмові з Джонсоном Путін звинуватив Україну в "саботажі" мінських угод.
Він також заявив про те, що Україна створює загрози для себе з боку Російської Федерації.