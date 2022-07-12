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Зеленский ответил на предложение запретить очное обучение до конца войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в петиции предложения о запрете очного обучения до конца войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Зеленский в ответе указал, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Минобразования и другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, он отметил, что субъекты образовательной деятельности наделены правом автономии самоуправления, то есть могут самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, и кадровым вопросам.

Так, областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации безопасности в каждой отдельной административно-территориальной единице.

Добавим, что петицию о запрете очного обучения во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий опубликовали 8 июня. Она собрала более 26,6 тысяч подписей.

Напомним, что Кабмин рекомендует начать учебный год в школах в очном режиме с 1 сентября, а в вузах, кроме первых курсов, - с 15 августа.

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