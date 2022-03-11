Зеленский в ответ на обвинения России: решили провести "дехимизацию" Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения России в подготовке химических атак. Глава государства спросил у российского руководства: вы что, решили провести "дехимизацию" нашей страны?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам.
"Что это за обвинения в подготовке химических атак. Вы что, решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?" - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что большинство оставшихся в Украине химических лабораторий остались еще с советских времен и занимаются гражданскими, а не военными технологиями.
"Мы адекватные люди, я президент адекватной страны, я отец двух детей и никакого химического или другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.
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