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Зеленский в ответ на обвинения России: решили провести "дехимизацию" Украины?

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Киев, Пятница 11 марта 2022 00:58
Зеленский в ответ на обвинения России: решили провести "дехимизацию" Украины? Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения России в подготовке химических атак. Глава государства спросил у российского руководства: вы что, решили провести "дехимизацию" нашей страны?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам.

"Что это за обвинения в подготовке химических атак. Вы что, решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?" - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что большинство оставшихся в Украине химических лабораторий остались еще с советских времен и занимаются гражданскими, а не военными технологиями.

"Мы адекватные люди, я президент адекватной страны, я отец двух детей и никакого химического или другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

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