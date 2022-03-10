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Белый дом: Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине

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Вашингтон, Четверг 10 марта 2022 01:04
Белый дом: Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Россия может готовиться к применению химического или биологического оружия. Операция может быть проведена под чужим флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее в МИД РФ и Минобороны России сделали ряд заявлений о якобы подготовки оружия в лабораториях Украины. Киев неоднократно опровергал эти заявления.

"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку. Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или организует операцию под ложным флагом с его использованием. Это четкая закономерность", - говорится в сообщении.

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