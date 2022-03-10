Белый дом: Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине
Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Россия может готовиться к применению химического или биологического оружия. Операция может быть проведена под чужим флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее в МИД РФ и Минобороны России сделали ряд заявлений о якобы подготовки оружия в лабораториях Украины. Киев неоднократно опровергал эти заявления.
"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку. Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие в Украине или организует операцию под ложным флагом с его использованием. Это четкая закономерность", - говорится в сообщении.