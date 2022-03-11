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Зеленський у відповідь на звинувачення Росії: вирішили провести "дехімізацію" України?

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 00:58
Зеленський у відповідь на звинувачення Росії: вирішили провести "дехімізацію" України? Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення Росії в підготовці хімічних атак. Глава держави запитав у російського керівництва: ви що, вирішили провести "дехімізацію" нашої країни?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.

"Що це за звинувачення в підготовці хімічних атак. Ви що, вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві в Харкові? По дитячій лікарні Охматдит?"- сказав Зеленський.

Глава держави додав, що більшість хімічних лабораторій, що залишилися в Україні, залишилися ще з радянських часів і займаються цивільними, а не військовими технологіями.

"Ми адекватні люди, я президент адекватної країни, я батько двох дітей і ніякої хімічної або іншої зброї масового ураження на нашій землі ніхто не розробляє. І весь світ це знає. Ви це знаєте", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше США допустили, що Росія може застосувати проти України хімічну або біологічну зброю.

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