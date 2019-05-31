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Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА


Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая. 

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении №56/2019-рп.

Отметим, главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №341/2019 был обнародован 31 мая.

Также  Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова. Президент подписал два указа об увольнении Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также об освобождении его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

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