Зеленський усунув затриманого на хабарі голову РДА

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Відповідне розпорядження було оприлюднено 31 травня.

"Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України відсторонити Дмитрука Сергія Васильовича з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в розпорядженні №56/2019-рп.

Зазначимо, голову Коростенської райдержадміністрації у Житомирській області Сергія Дмитрука та начальника відділу РДА затримали на отриманні 1,5 тис. доларів хабара. За даними ГПУ, Дмитрук та начальник відділу РДА протягом березня вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району. Факт отримання хабара правоохоронці викрили 23 квітня. Після отримання хабара чиновників затримали, а предмет злочину вилучили.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Відповідний указ №341/2019 був оприлюднений 31 травня.

Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова. Президент підписав два укази про звільнення Малікова з посади першого заступника голови СБУ, а також про звільнення його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.