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Зеленський оцінив появу пропозицій Китаю щодо миру в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сам факт того, що Китай почав виступати з ініціативою щодо миру в Україні, є позитивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

"Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки і це непогано", - наголосив Зеленський.

За його словами, висновки про нову ініціативу Китаю можна буде робити лише після того, як з'явиться конкретика.

Голова держави також зазначив, що Україні варто було б "зустрічатися з Китаєм".

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний радник лідера КНР Ван І анонсував мирний план, який допоможе закінчити війну Росії проти України.

Пізніше постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що документ з позицією КНР щодо війни в Україні планують опублікувати вже протягом кількох днів.

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Володимир ЗеленськийКитайВійна Росії проти України