Зеленский оценил появление предложений Китая по миру в Украине

"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Рано ставить диагноз этому документу. В общем, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, выводы о новой инициативе Китая можно будет делать только после того, как появится конкретика.

Глава государства также отметил, что Украине следовало бы "встречаться с Китаем".

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - уточнил Зеленский.