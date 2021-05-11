UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России. Он убежден, что уровень эскалации уменьшился.

Об этом Зеленский заявил, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Президент убежден, что полномасштабной войны с Российской Федерацией "точно не будет".

"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил о значительном уменьшении выстрелов на Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

Ранее президент говорил, что украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.

Напомним, ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война". Путин, со своей стороны, позвал Зеленского на переговоры в Москву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская Федерациявойна