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Зеленский: не успокоимся, пока некоторые участки границы не под контролем Украины

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 12:47
Зеленский: не успокоимся, пока некоторые участки границы не под контролем Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.

Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского с Днем пограничника Украины, которое опубликовано на его Facebook-странице.

По его словам, именно украинские пограничники первыми встретили и дали отпор врагу в 2014 году.

"Ответственность миссии и значение Государственной пограничной службы для безопасности Украины лучше демонстрируют цифры. Это 6992 километров и 982 метра государственной границы Украины. Эти цифры с первого дня обучения до последнего момента своей жизни знает каждый украинский пограничник. И мы никогда не согласимся уменьшить их даже на 1 миллиметр. И не успокоимся, пока некоторые участки нашей границы временно находятся не под контролем Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, на которой могут поднять вопросы войны на Донбассе, может пройти только на нейтральной площадке.

При этом у Путина заявили, что он готов садиться за стол переговоров с Зеленским только для обсуждения двусторонних отношений.

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