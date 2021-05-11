Президент України Володимир Зеленський оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії. Він переконаний, що рівень ескалації зменшився.

"Потужна ескалація могла би бути. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилося. Ймовірність ескалації зменшилась. Віримо, що війни точно не буде, повномасштаної", - заявив Зеленський.

Президент переконаний, що повномасштабної війни з Російською Федерацією "точно не буде".

Нагадаємо, Зеленський також заявив про значне зменшення пострілів на Донбасі. За його словами, снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

Раніше президент говорив, що українська влада не згодна скорочувати державні кордони ні на міліметр. І не заспокоїться, поки деякі ділянки кордону знаходяться не під контролем.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Зустріч може відбутися "в будь-якій точці, де йде війна". Путін, зі свого боку, покликав Зеленського на переговори в Москву.