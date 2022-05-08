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Зеленский оценил поддержку Запада. Ждет единства в ЕС по шестому пакету санкций

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Киев, Воскресенье 08 мая 2022 03:42
Зеленский оценил поддержку Запада. Ждет единства в ЕС по шестому пакету санкций Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил поддержку Запада. Глава государства назвал США ускорителем санкционной политики против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

"Пока я думаю, что США являются ускорителем санкционной политики. Я думаю, что они делают больше, чем любая другая страна. И так и должно быть, потому что сейчас они самая сильная страна. Такую же поддержку я вижу в отношении санкций со стороны Соединенного Королевства", - заявил Зеленский.

Он призвал страны ЕС к единству в политике по России.

"ЕС должен занять единую позицию. У них ее нет в отношении некоторых санкций. За те санкции, которые ввел Евросоюз, мы им благодарны. Однако они должны быть благодарны сами себе, потому что роль России против Украины, это война против тех ценностей, которые Украина защищает, а эти ценности - ценности стран ЕС", - сказал Зеленский.

Президент раскритиковал работу ООН, в частности Совета безопасности, заявив, что он не смог предпринять каких-либо существенных шагов для обеспечения безопасности Украины.

"Я готов сказать об этой организации, особенно на таком высоком уровне, что она не работает. И особенно Совет безопасности, который должен делать одну конкретную вещь, он отвечает за безопасность. Так что вопрос в том, что он может сделать, чтобы обеспечить безопасность или предотвратить любую войну во всем мире", - заявил президент.

Напомним, представители стран Евросоюза несколько дней обсуждали разногласия по санкциям против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал исторической ошибкой введение шестого санкционного пакета против России.

Отметим, правительство Словакии планирует настаивать на том, чтобы ЕС освободил страну от эмбарго на российские энергоносители.

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