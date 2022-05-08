Зеленський оцінив підтримку Заходу. Чекає єдності в ЄС щодо шостого пакета санкцій
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив підтримку Заходу. Глава держави назвав США прискорювачем санкційної політики проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Поки я думаю, що США є прискорювачем санкційної політики. Я думаю, що вони роблять більше, ніж будь-яка інша країна. І так і має бути, тому що зараз вони найсильніша країна. Таку ж підтримку я бачу щодо санкцій з боку Сполученого Королівства", - заявив Зеленський.
Он закликав країни ЄС до єдності в політиці щодо Росії.
"ЄС має зайняти єдину позицію. У них її немає щодо деяких санкцій. За ті санкції, які ввів Євросоюз, ми їм вдячні. Однак вони мають бути вдячні самі собі, тому що роль Росії проти України, це війна проти тих цінностей, які Україна захищає, а ці цінності - цінності країн ЄС", - сказав Зеленський.
Президент розкритикував роботу ООН, зокрема Ради безпеки, заявивши, що вона не змогла зробити будь-яких істотних кроків для забезпечення безпеки України.
"Я готовий сказати про цю організацію, особливо на такому високому рівні, що вона не працює. І особливо Рада безпеки, яка має робити одну конкретну річ, вона відповідає за безпеку. Так що питання в тому, що він може зробити, щоб забезпечити безпеку або запобігти будь-якій війні в усьому світі", - заявив президент.
Нагадаємо, представники країн Євросоюзу кілька днів обговорювали розбіжності щодо санкцій проти Росії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав історичною помилкою введення шостого санкційного пакета проти Росії.
Відзначити, уряд Словаччини планує наполягати на тому, щоб ЄС звільнив країну від ембарго на російські енергоносії.
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