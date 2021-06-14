Президент України Володимир Зеленський оцінив першу гру збірної України на Євро-2020 , як дуже сильну. Він підтримав українських футболістів незважаючи на те, що вони не змогли здобути перемогу над Нідерландами.

Зеленський зазначив, що у гри був емоційний початок і оцінив гру українців, як дуже сильну.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що всі українці підтримували свою збірну на Євро-2020 і будуть підтримувати далі. Він також переконаний в тому, що попереду нашу команду чекає перемога.

"Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", - підтримав українську збірну Зеленський.