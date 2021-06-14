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Зеленський оцінив першу гру збірної України на Євро-2020

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 02:06
Зеленський оцінив першу гру збірної України на Євро-2020 Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський оцінив першу гру збірної України на Євро-2020, як дуже сильну. Він підтримав українських футболістів незважаючи на те, що вони не змогли здобути перемогу над Нідерландами.

Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці президента України у Facebook.

Зеленський зазначив, що у гри був емоційний початок і оцінив гру українців, як дуже сильну.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що всі українці підтримували свою збірну на Євро-2020 і будуть підтримувати далі. Він також переконаний в тому, що попереду нашу команду чекає перемога.

"Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", - підтримав українську збірну Зеленський.

Нагадаємо, що Україна програла Нідерландам на Євро 2020. Наша команда відіграюся у другому таймі з рахунком 0: 2, але не змогла втримати нічию.

Раніше повідомлялося, що Росія програла в першому ж матчі на Євро 2020 з рахунком 3:0. Навіть російські ЗМІ не соромлячись називають гру ганьбою.

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