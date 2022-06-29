Зеленский отреагировал на намерения Сирии по поводу "ЛДНР" и пригрозил санкциями

"Это ничтожная история. И в этом случае больше никаких отношений Украины с Сирией не будет. А санкционное давление против Сирии будет наоборот еще больше", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такое решение Сирии было вызвано принуждением со стороны России.