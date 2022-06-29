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Зеленский отреагировал на намерения Сирии по поводу "ЛДНР" и пригрозил санкциями

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина разорвет все отношения с Сирией в случае признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Это ничтожная история. И в этом случае больше никаких отношений Украины с Сирией не будет. А санкционное давление против Сирии будет наоборот еще больше", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такое решение Сирии было вызвано принуждением со стороны России.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии хотят признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

Также мы писали, что в России включили в курс современной истории РФ для школьников "признание" Кремлем так называемых псевдореспублик "ЛДНР".

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Владимир ЗеленскийДНРСирияВойна России против Украины