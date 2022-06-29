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Зеленський відреагував на наміри Сирії щодо "ЛДНР" та пригрозив санкціями

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна розірве всі відносини з Сирією у разі визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Це нікчемна історія. І в цьому випадку більше жодних стосунків України із Сирією не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде навпаки ще більшим", - наголосив Зеленський.

За його словами, таке рішення Сирії було викликане примусом з боку Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Сирії хочуть визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР". Таке рішення влада підтвердила в Міністерстві закордонних справ країни.

Також ми писали, що в Росії включили до курсу сучасної історії РФ для школярів "визнання" Кремлем так званих псевдореспублік "ЛДНР".

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