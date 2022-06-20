В России "признание" "ЛДНР" Кремлем внесли в школьную программу по истории
В России включили в курс современной истории РФ для школьников "признание" Кремлем так называемых псевдореспублик "ЛДНР". Эта тема уже внесена в примерную программу для девятиклассников на 2022 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект программы, который опубликован на сайте "Института стратегии образования".
"Институт стратегии образования российской академии образования" уже подготовил примерную рабочую программу курса "Введение в новейшую историю России" для девятых классов средних школ. Учителя уже получили его.
Среди тем курса - "воссоединение" Крыма с Россией", и "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции". Но теперь среди тем занятий появилось и "Признание" Россией "ЛДНР" (2022 г.)".
Что именно планируется доносить школьникам во время курса, непонятно.
Напомним, на сегодня так называемые "ЛДНР" признала только Российская Федерация в качестве повода для полномасштабной войны против Украины.
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