Тень Коломойского: как связь с олигархом мешает президенту Зеленскому

Сегодня исполняется ровно полгода, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. И за это время ему не удалось решить проблему, о которой начали говорить с самого момента его вступления в избирательную гонку – убедить всех в своей независимости от олигарха Игоря Коломойского. Тот, в свою очередь, приложил массу усилий, чтобы намертво "привязать" к себе бывшего бизнес-партнера. Подробнее – в колонке политического обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

В своем интервью РБК-Украина от 18 апреля тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал "жестко разговаривать" с олигархом Игорем Коломойским, если тот будет решать свои бизнес-вопросы, прикрываясь именем будущего главы государства.

"Будем ругаться. Моим именем прикрываться, слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно", - заверил Зеленский.

Спустя полгода Зеленскому так и не удалось избавиться от постоянно нависающей над ним тени Коломойского. О каких-то "жестких разговорах" между ними также ничего не было слышно. В то же время, и сам Коломойский, судя по всему, не получил такого влияния, на которое мог рассчитывать.

Хотя в последние месяцы он сделал немало, в первую очередь, в публичной сфере, чтобы намертво "привязать" к себе нового президента. Как минимум, в общественном восприятии. С весны одно за другим начали появляться интервью олигарха, одно скандальнее другого.

Можно вспомнить и четырехчасовой неформальный пресс-марафон, организованный Коломойским в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия", главной медиа-звездой которого и стал олигарх.

Подчеркнуто отрицая какое-то влияние на Зеленского или даже регулярные контакты с президентом, Коломойский, тем не менее, явно давал понять, что он "на короткой ноге" с нынешней властью. Яркий пример – "угадывание" олигархом нескольких топ-назначений, к примеру, Андрея Богдана на пост главы Администрации президента.

Точно так он "предсказал" сохранение на должности главы МВД Арсена Авакова. Или же Коломойский многократно заявляет, что ренту на добычу железной руды стоило бы поднять – и вскоре в парламенте регистрируется соответствующий законопроект, и так далее.

В этом контексте важно не только то, имеет ли место зависимость президента от олигарха на самом деле, а то, что в наличии такой зависимости уверены западные друзья Украины. К примеру, в своем майском интервью Financial Times Коломойский призвал украинскую власть объявить дефолт по примеру Греции.

Это заявление вызвало немедленную реакцию на финансовых рынках, украинские евробонды синхронно подешевели. Собеседники РБК-Украина в международных финансовых организациях также рассказывали о том, какое негативное влияние на имидж украинской экономики в мире имело данное заявление Коломойского.

Не меньше проблем для Банковой создало и последнее интервью Коломойского, на этот раз влиятельнейшему на Западе The New York Times. Особенно это интервью могло удивить тех, кто помнил олигарха еще по событиям 2014 года. Тогда в глазах украинского общества он превратился в одного из главных борцов с российской агрессией, называющего Владимира Путина последними словами.

Теперь же риторика Коломойского поменялась радикально: он рассуждает о необходимости улучшать отношения с Россией. Причем в таких выражениях, которые себе почти не позволяют даже наиболее пророссийские политики в Украине - вроде "российских танков под Варшавой и Краковом" и "НАТО, которое испачкает себе штаны". Рассуждения о "гражданском конфликте" у Коломойского случались и ранее, но сейчас его риторика вышла на новый уровень.

Мнения собеседников РБК-Украина из нынешних и прежних властных кругов о том, кто был адресатом этих месседжей Коломойского, отличаются. По одной из версий, украинский олигарх сейчас хочет приложить все усилия к тому, чтобы в Кремле забыли его заявления и действия 2014 года. Отсюда и предложения "забыть о крови", повернуться спиной к Евросоюзу и НАТО, снова дружить с Россией и брать деньги у нее, а не у МВФ.

Те украинские политики, которые верят в эту версию, полагают, что Коломойский наладил связи с русскими. "Коммуникацию по линии Андрей Ермак – Дмитрий Козак (вице-премьер правительства РФ, - ред.) налаживал Коломойский", - утверждает собеседник РБК-Украина в дипломатических кругах.

Эту же информацию подтверждают и влиятельные представители бывшей власти. Стоит отметить, что в сентябре украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью российским СМИ говорила, что Ермак и Козак курировали вопрос обмена украинских заключенных.

По другой версии, главный адресат сообщений Коломойского находится по другую сторону Атлантического океана. Например, это может быть тот же МВФ, представители которого регулярно задают украинской власти вопросы относительно Коломойского и его заявлений. Предполагая при этом, что сам олигарх может взяться за их реализацию, чем он открыто угрожает в том же интервью.

По словам представителей и нынешней, и бывшей властных команд, Коломойский – одна из главных тем для обсуждения при переговорах Украины с международными структурами. "Они мучают этим вопросом наших при каждой встрече. Требуют что-то с этим сделать. А что с этим делать – никто не знает", - рассказал РБК-Украина информированный собеседник.

В любом случае, необходимость для власти как-то отстраниться от Коломойского в публичной плоскости давно заметна. Во время пресс-марафона и после Зеленский и Офис президента уже заявляли, что в истории с ПриватБанком не будут играть на стороне олигарха.

"Мы считаем, что какие бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка прежним акционерам", - говорится в сообщении ОП месячной давности.

Очевидно, те, кому этот месседж предназначался, посчитали его недостаточно убедительным. И писать пост о том, что Коломойским не является представителем власти, и что с ним "не обсуждаются позиции относительно решения государственных дел" пришлось пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель.

Интересно и то, что в своем последнем интервью Коломойский коснулся одной из самых болезненных для президента США тем – расследования против семьи Байденов, которое он провел бы, будучи на месте Зеленского.

Хотя Белый дом в качестве мести враждебным "фейк ньюз" и отказался от дальнейшей подписки на The New York Times, месседжи украинского олигарха, скорее всего, там были услышаны. Тем более, как утверждает один из собеседников РБК-Украина, Коломойский и ранее хотел помочь Трампу в "украинском кейсе", в обмен на решение своих проблем с американским правосудием.

Интересно, что то же The New York Times недавно опубликовало большой материал о роли прокурора Константина Кулика в "кейсе Байдена". Якобы именно этот человек подготовил англоязычное досье с обвинениями в коррупции в адрес семьи бывшего вице-президента США. Еще весной этого года экс-президент Петр Порошенко открыто обвинял Кулика в работе на Коломойского, когда прокурор неожиданно подготовил подозрения окружению Порошенко по известному "делу Курченко".

"Идея помочь Трампу в борьбе с Байденом витала среди украинских олигархов еще до президентских выборов в Украине. Предполагалось, что такая помощь станет защитой в случае вопросов со стороны американского правосудия. В итоге – процедура импичмента в США", - сказал РБК-Украина один из влиятельных собеседников.

Смогут ли сообщения с Банковой перебить медиа-активность Коломойского - вопрос открытый. По крайней мере, в отношении олигарха глава государства не позволяет себе таких выпадов, как, к примеру, в отношении Юлии Тимошенко.

Вместо этого в начале сентября на официальной страничке ОП в Фейсбуке появляется фото, на котором Зеленский в компании премьер-министра Алексея Гончарука и других топ-чиновников обсуждает с Коломойским "вопросы ведения бизнеса в Украине", а также "энергетическую сферу".

Возможно, как утверждает информированный собеседник РБК-Украина, Зеленский до сих пор чувствует себя обязанным Коломойскому за помощь в политической карьере, и этим вызвано его нежелание идти на публичный разрыв с олигархом. А интересы последнего наверняка не ограничиваются одним ПриватБанком, и обсуждение "энергетической сферы" на встрече в ОП тому косвенное доказательство.

Если Коломойскому не удалось справиться с задачей взять максимум от смены власти в Украине в этом году (по крайней мере, его представительство во фракции "Слуги народа" оказалось меньше желаемого), то с как минимум "привязать" к себе президента у олигарха получилось неплохо.