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Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФ

Новости » Политика     13.11.2019 - 12:48
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФ
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что Россия сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. Об этом он заявив в интервью изданию The New York Times.

Как он отметил, Россия сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил он.

Отметим, Коломойский предложил восстановить отношения между Украиной и РФ и прекратить войну на Донбассе.

Напомним, директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

Добавим, что завтра миссия Международного валютного фонда приедет в Киев.

Как писало РБК-Украина ранее, условиями МВФ для Украины по новой программе является принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.

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Новости Украины Российская ФедерацияИгорь КоломойскийМВФ
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