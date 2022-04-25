Угрожали ядерной безопасности. Над Хмельницкой АЭС зафиксировали две крылатые ракеты

Над Хмельницкой атомной электростанцией утром 25 апреля зафиксировали две крылатые ракеты. Таким образом Россия угрожает ядерной безопасности Украины и мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Сегодня, 25 апреля 2022 года, в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, вероятно в сторону городов ровно или Здолбунов", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме назвали такие действия России "ядерным терроризмом" и призвали остановить российскую агрессию для предотвращения ядерной катастрофы.

"Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше. Российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно быстрее. Ведь в опасности - под угрозой очередной ядерной катастрофы - весь мир", - добавили в Энергоатоме.