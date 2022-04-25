Угрожали ядерной безопасности. Над Хмельницкой АЭС зафиксировали две крылатые ракеты
Над Хмельницкой атомной электростанцией утром 25 апреля зафиксировали две крылатые ракеты. Таким образом Россия угрожает ядерной безопасности Украины и мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"Сегодня, 25 апреля 2022 года, в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, вероятно в сторону городов ровно или Здолбунов", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме назвали такие действия России "ядерным терроризмом" и призвали остановить российскую агрессию для предотвращения ядерной катастрофы.
"Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше. Российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно быстрее. Ведь в опасности - под угрозой очередной ядерной катастрофы - весь мир", - добавили в Энергоатоме.
Напомним, оккупанты с самолетов атаковали железнодорожную станцию во Львовской области. Еще одну ракету уничтожили ВСУ.
Кроме того, Россия сегодня нанесла ракетные удары по Жмеринке и Козятину Винницкой области.
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