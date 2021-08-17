Зеленский отреагировал на задержание крымских татар: Россия должна немедленно освободить людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар. Он также призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
Президент подчеркнул, что РФ снова вопиюще нарушает права человека в Крыму.
"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены", - отметил Зеленский.
Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.
Напомним, российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.
МИД Украины уже отреагировал на обыски, назвав их провокацией накануне "Крымской платформы".