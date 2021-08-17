Зеленський відреагував на затримання кримських татар: Росія має негайно звільнити людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.
"Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди - звільнені", - зазначив Зеленський.
Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.
Нагадаємо, російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.
МЗС України вже відреагувало на обшуки, назвавши їх провокацією напередодні "Кримської платформи".