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Зеленський відреагував на затримання кримських татар: Росія має негайно звільнити людей

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

"Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди - звільнені", - зазначив Зеленський.

Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

Нагадаємо, російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

МЗС України вже відреагувало на обшуки, назвавши їх провокацією напередодні "Кримської платформи".

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Володимир ЗеленськийКрим