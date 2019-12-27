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Зеленский отреагировал на выплату "Газпромом" 3 млрд долларов

Новости » Политика     27.12.2019 - 19:26
Зеленский отреагировал на выплату "Газпромом" 3 млрд долларов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент назвал это победой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату Украине 3 миллиардов долларов от российской компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства назвал это "еще одной победой".

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутых договоренностей" - цитирует слова президента пресс-служба ОП.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что выплата суммы состоялась в сроки, предусмотренные протоколом между "Газпромом" и "Нафтогазом" от 20 декабря 2019 года.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Нафтогаза" и "Газпрома" о соглашениях на поставку и транзит российского газа. Арбитры постановили, что российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Эта сумма впоследствии выросла за счет просрочки по выплатам. "Газпром" попытался оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.

Также РБК-Украина писало, что Украина и РФ договорились о продолжении транзита газа через территорию и об урегулировании взаимных претензий. Соглашение по транзиту газа могут подписать уже на этих выходных.

В свою очередь, в России считают выплату Украине 3 млрд долларов "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России, которые "могли бы быть намного выше".

"Нафтогаз" подтвердил выплаты "Газпрома", переговоры по транзиту продолжаются "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов
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