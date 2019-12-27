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Зеленський відреагував на виплату "Газпромом" 3 млрд доларів

Новини » Політика     27.12.2019 - 19:26
Зеленський відреагував на виплату "Газпромом" 3 млрд доларів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент назвав це перемогою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на виплату Україні 3 мільярдів доларів від російської компанії "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Глава держави назвав це "ще однією перемогою".

"Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни - велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно до досягнутих домовленостей", - цитує слова президента прес-служба ОП.

Раніше представник "Газпрому" повідомив, що виплата суми відбулася у строки, передбачені протоколом між "Газпромом" і "Нафтогазом" від 20 грудня 2019 року.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж у грудні 2017 і лютому 2018 року виніс рішення по спорах "Нафтогазу" і "Газпрому" про угоди на постачання і транзит російського газу. Арбітри вирішили, що російська компанія повинна виплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Ця сума згодом виросла шляхом прострочення по виплатах. "Газпром" спробував оскаржити рішення, проте 27 листопада суду округу Свеа остаточно відхилив апеляцію.

Також РБК-Україна писало, що Україна і РФ домовилися про продовження транзиту газу через територію і про врегулювання взаємних претензій. Угоду по транзиту газу можуть підписати вже цими вихідними.

У свою чергу, в Росії вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" у порівнянні з потенційними ризиками для Росії, які "могли б бути набагато вище".

"Нафтогаз" підтвердив виплати "Газпрому", переговори щодо транзиту тривають "Газпром" виплатив Україні майже 3 млрд доларів
Новини України Володимир ЗеленськийГазпромгазовые переговоры
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