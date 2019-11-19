Зеленский отреагировал на возвращение Украине кораблей

Зеленский рассказал, что придерживается определенных предрассудков из-за возвращения кораблей
Президент Владимир Зеленский ждет возвращения в Украину захваченных Россией военных кораблей. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
Президент подчеркнул, что придерживается определенных предрассудков из-за возвращения кораблей - он не побреется, пока украинские корабли не вернут.
"Хотел вам сказать, что мы каждый день с чем-то боремся и решаем какие-то вопросы. Я хочу извиниться, есть такое украинское слово "забобони". Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся - тогда побреюсь. То есть мы каждый день решаем какие-то шаги, которые нас приближают к возвращению всего того, что принадлежит Украине", - заявил Зеленский.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.
Напомним, вчера в "нейтральных водах" Россия передала Украине захваченные около года назад в Керченском проливе украинские корабли. Военно-морской силы Украины подтвердили передачу захваченных Россией украинских кораблей. Корабли будут в Украине 20-21 ноября.
Добавим, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита. Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина во встрече нормандского формата.