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Зеленский отреагировал на возвращение Украине кораблей

Новости » Политика     19.11.2019 - 13:50
Зеленский отреагировал на возвращение Украине кораблей
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский рассказал, что придерживается определенных предрассудков из-за возвращения кораблей

Президент Владимир Зеленский ждет возвращения в Украину захваченных Россией военных кораблей. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что придерживается определенных предрассудков из-за возвращения кораблей - он не побреется, пока украинские корабли не вернут.

"Хотел вам сказать, что мы каждый день с чем-то боремся и решаем какие-то вопросы. Я хочу извиниться, есть такое украинское слово "забобони". Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся - тогда побреюсь. То есть мы каждый день решаем какие-то шаги, которые нас приближают к возвращению всего того, что принадлежит Украине", - заявил Зеленский.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Напомним, вчера в "нейтральных водах" Россия передала Украине захваченные около года назад в Керченском проливе украинские корабли. Военно-морской силы Украины подтвердили передачу захваченных Россией украинских кораблей. Корабли будут в Украине 20-21 ноября.

Добавим, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита. Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина во встрече нормандского формата.

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