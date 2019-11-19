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Зеленський відреагував на повернення Україні кораблів

Новини » Політика     19.11.2019 - 13:50
Зеленський відреагував на повернення Україні кораблів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розповів, що дотримується певних забобонів через повернення кораблів

Президент Володимир Зеленський очікує на повернення в Україну захоплених Росією військових кораблів. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент наголосив, що дотримується певних забобонів через повернення кораблів - він не поголиться, поки українські кораблі не повернуть.

"Хотів вам сказати, що ми щодня з чимось боремось і вирішуємо якісь питання. Я хочу вибачитись, є таке українське слово "забобони". Зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться - тоді поголюся. Тобто ми кожного дня вирішуємо якісь кроки, які нас наближають до повернення всього того, що належить Україні", - заявив Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Нагадаємо, вчора у "нейтральних водах" Росія передала Україні захоплені близько року тому у Керченській протоці українські кораблі. Військово-морській сили України підтвердили передачу захоплених Росією українських кораблів. Кораблі будуть в Україні 20-21 листопада.

Додамо, що Росія та Україна домовилися про повернення кораблів до нормандського саміту. Кремль підтвердив участь президента РФ Володимира Путіна у зустрічі нормандського формату.

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