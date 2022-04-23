Зеленский отреагировал на удары по Одессе: Подонки вонючие, просто нет слов

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился цинизмом и подлостью России по отношению к мирному населению Украины. Гарант прокомментировал ситуацию в Одессе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.
"8 человек погибли, 18 или 20 ранены. Ребенка трехмесячного убили. Что вообще происходит? Подонки вонючие, просто нет слов" - так Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары по Одессе.
Напомним, Сегодня, 23 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Число погибших возросло до 8.
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