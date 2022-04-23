RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на удари по Одесі: Покидьки смердючі, просто немає слів

Зеленський відреагував на удари по Одесі (РБК Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський обурився цинічністю та підлістю Росії по відношенню до мирного населення України. Гарант прокоментував ситуацію в Одесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"8 людей загинули, 18 чи 20 поранено. Дитину тримісячну вбили. Що взагалі відбувається? Покидьки смердючі, просто немає слів" - так Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Одесі.

Нагадаємо, Сьогодні, 23 квітня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. Кількість загиблих зросла до 8.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні