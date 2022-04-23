Зеленський відреагував на удари по Одесі: Покидьки смердючі, просто немає слів

Президент України Володимир Зеленський обурився цинічністю та підлістю Росії по відношенню до мирного населення України. Гарант прокоментував ситуацію в Одесі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.
"8 людей загинули, 18 чи 20 поранено. Дитину тримісячну вбили. Що взагалі відбувається? Покидьки смердючі, просто немає слів" - так Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Одесі.
Нагадаємо, Сьогодні, 23 квітня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. Кількість загиблих зросла до 8.
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