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Зеленский отреагировал на удар по Часовому Яру и напомнил о судьбе нацистов

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Воскресенье 10 июля 2022 22:41
Зеленский отреагировал на удар по Часовому Яру и напомнил о судьбе нацистов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование, которое отдает приказы обстреливать мирные города, и военные, которые их выполняют, сознательно убивают людей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

9 июля оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

"Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их осуществляет по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или не понимали", - сказал президент.

Зеленский уверен, что наказание неотвратимо для каждого российского убийцы.

"Для каждого - абсолютно. Так же, как и для нацистов", - сказал он.

Зеленский добавил, что захватчикам не стоит надеяться на защиту от их государства.

"Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о 15 погибших мирных жителей в результате атаки оккупантов на Часовой Яр. Под завалами дома могут находиться еще более 20 человек.

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