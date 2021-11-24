Угроза вторжения РФ. Рада сможет собраться за несколько часов для введения ЧП, - Корниенко

Для голосования за введение чрезвычайного или военного положения в стране Рада готова собраться за несколько часов. В случае начала активных военных действий будут "использоваться какие-то способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять".

Об этом заявил первый заместить главы парламента Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на его интервью изданию "Радио Свобода".