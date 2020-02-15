ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський відреагував на публікацію плану щодо України в Мюнхені

Новини » Політика     15.02.2020 - 16:01
Зеленський відреагував на публікацію плану щодо України в Мюнхені
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що без України не можна обговорювати припинення війни на Донбасі

Оприлюднений в рамках Мюнхенській конференції з безпеки скандальний план щодо досягнення миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва. Про це на українському ланчі заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, питання Донбасу не можна обговорювати без позиції офіційного Києва.

"Новий план, в Мюнхені знайшли новий план, як врегулювати війну на сході України. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати, що можна запитати нас", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в рамках Мюнхенської конференції пройшло обговорення ситуації в Україні, за результатами якого були опубліковані 12 кроків для досягнення миру в країні. Дана публікація містила кілька гуманітарних і економічних аспектів, однак фактично була спрямована на відновлення зв'язків Євросоюзу з Росією без зняття санкцій за агресію в Україні та анексії Криму.

Однак уже через кілька годин після публікації даний план видалили з сайту Мюнхенської конференції. У МЗС України заявили, що цей документ був "приватною ініціативою експертів" і не є якоюсь офіційною заявою.

Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО підняв питання нового статусу для України
Новини України Володимир ЗеленськийМюнхенская конференция по безопасности
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся