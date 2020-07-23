Зеленський відреагував на підпал будинку Шабуніна

Фото: Віталій Шабунін (РБК-Україна)

Зеленський чекає, що правоохоронці швидко "поставлять всі крапки над і"

Правоохоронні органи повинні з'ясувати хто і навіщо підпалив будинок антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Причетні повинні бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, інцидент з будинком Шабуніна є показником того, що українське суспільство не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків.

"Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади й особливо на наші правоохоронні органи. На жаль, це дійсно дуже погана історія", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що будь-яка людина, незалежно від поглядів та позиції, має в Україні абсолютне право на недоторканність.

"Винних потрібно обов'язково знайти й покарати. Саме так - знайти й покарати. А ми - суспільство - все-таки повинні навчитися толерантного ставлення до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань. І хто висловлює її активно та регулярно", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні антикорупційний активіст Шабунін повідомив, що його будинок вночі підпалили невідомі особи; в будинку перебували батьки активіста, вони не постраждали.

За фактом підпалу будинку Шабуніна правоохоронці порушили кримінальну справу; винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

На підпал будинку Шабуніна відреагували у представництві Європейського союзу в Україні.