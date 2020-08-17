Зеленський відреагував на підпал автомобіля "Схем"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що свобода слова - фундамент будь-якої демократичної країни

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми". Він заявив, що свобода слова - фундамент будь-якої демократичної країни.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами президента, журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

Він нагадав, що його творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. За його словами доходило навіть до прослуховування, стеження.

"Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - заявив він.

Нагадаємо, київська поліція почала кримінальну справу за фактом підпалу автомобіля працівника програми "Схеми".

Як стало відомо, вночі в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми журналістів-розслідувачів "Схеми: корупція в деталях".

До цього журналіст "Схем" Михайло Ткач заявив, що виявив у своїй квартирі ознаки прослуховувального пристрою.