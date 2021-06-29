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Зеленский отреагировал на одобрение Радой двух важных законов: жду поступления на подпись

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на одобрение парламентом двух важных законопроектов. Речь о возобновлении работы Высшей квалифкомиссии судей и усиление ответственности за ложь в декларации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства выразил надежду, что в законопроекте о ВККС нет юридических "мин", а его содержание не было искажено "поправочным спамом". Он подчеркнул, что ВККС должна быть сформирована так, чтобы у ее членов не было "никаких связей с судейской мафией".

Также Зеленский поздравил возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование после того, как он ветировал принятый Радой законопроект. Президент подчеркнул, что за сокрытие активов в декларации должны наказывать лишением свободы.

"Как можно быстрее ожидаю поступления на подпись", - добавил он.

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Владимир ЗеленскийВерховная радазаконопроект