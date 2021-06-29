Зеленський відреагував на схвалення Радою двох важливих законів: чекаю надходження на підпис

Президент Володимир Зеленський відреагував на схвалення парламентом двох важливих законопроектів. Мова про відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів та посилення відповідальності за брехню в декларації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі .

Глава держави висловив сподівання, що в законопроекті про ВККС немає юридичних "мін", а його зміст не було спотворено "поправковим спамом". Він наголосив, що ВККС має бути сформована так, щоб у її членів не було "жодних зв'язків з суддівською мафією".

Також Зеленський привітав повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування після того, як він ветував схвалений Радою законопроект. Президент наголосив, що за приховання активів в декларації повинні карати позбавленням волі.

"Якнайшвидше очікую надходження на підпис",- додав він.