Зеленский отреагировал на обсуждение "мирного плана" на Западе
Украинская сторона не ведет переговоры с западными партнерами о будущем "мирном плане" с Россией.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
По его словам, на сегодня он не ведет обсуждение мирного плана.
"Такие переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желательного для нас, потому что нас не спрашивают. А желательного для тех или иных сторон, у них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результат для себя. А нам нужен результат для нас", - отметил Зеленский.
Отметим, ранее американский телеканал CNN сообщил, что США, Евросоюз и Великобритания якобы ведут консультации по поводу "мирного плана" для Украины. А западные политики и медиа все чаще говорят о необходимости искать компромиссы, чтобы поскорее закончить войну.
Сегодня издание Bloomberg сообщило, что Россия и Турция договорились о разблокировании экспорта украинского зерна, хотя Украина не принимала участия в этих переговорах.
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