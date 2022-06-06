Зеленський відреагував на обговорення "мирного плану" на Заході

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

За його словами, на сьогодні він не веде обговорення мирного плану.

"Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результат для себе. А нам потрібен результат для нас", - зазначив Зеленський.