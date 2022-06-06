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Зеленський відреагував на обговорення "мирного плану" на Заході

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 18:01
Зеленський відреагував на обговорення "мирного плану" на Заході Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Українська сторона не веде переговори із західними партнерами про майбутній "мирний план" з Росією.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні він не веде обговорення мирного плану.

"Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості, як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результат для себе. А нам потрібен результат для нас", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, раніше американський телеканал CNN повідомив, що США, Євросоюз і Великобританія нібито ведуть консультації з приводу "мирного плану" для України. А західні політики і медіа все частіше говорять про необхідність шукати компроміси, щоб скоріше закінчити війну.

Сьогодні видання Bloomberg повідомило, що Росія і Туреччина домовилися про розблокування експорту українського зерна, хоча Україна не брала участі в цих переговорах.

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