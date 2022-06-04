Запад обсуждает план завершения войны. Украина не участвует в переговорах напрямую,- CNN
Представители США, Евросоюза и Великобритании в течение нескольких недель регулярно встречаются, чтобы обсудить план прекращения войны на территории Украины. Киев напрямую не принимает участие в переговорах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечают источники издания, Запад также обсуждал и план Италии.
План Италии:
- первый этап - полное прекращение огня и отвод войск от линии фронта;
- второй этап - вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;
- третий этап - двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;
- четвертый этап - заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.
Украина, со своей стороны, не принимает прямого участия в переговорах, что противоречит заявлению США о "ничего об Украине без Украины". В то же время Штаты не давят на Киев и не подталкивают его к переговорам с Россией.
Запад обсуждает приблизительные параметры плана по мирному урегулированию, которые можно предложить Украине.
Источники также отмечают, что Киев вряд ли готов к любым договоренностям, которые предусматривают потерю территорий. США, со своей стороны, также не поддерживают план Италии.
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