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Запад обсуждает план завершения войны. Украина не участвует в переговорах напрямую,- CNN

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 10:53
Запад обсуждает план завершения войны. Украина не участвует в переговорах напрямую,- CNN Фото: план завершения войны обсуждает мероприятие без прямого участия Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представители США, Евросоюза и Великобритании в течение нескольких недель регулярно встречаются, чтобы обсудить план прекращения войны на территории Украины. Киев напрямую не принимает участие в переговорах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечают источники издания, Запад также обсуждал и план Италии.

План Италии:

  • первый этап - полное прекращение огня и отвод войск от линии фронта;
  • второй этап - вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;
  • третий этап - двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;
  • четвертый этап - заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Украина, со своей стороны, не принимает прямого участия в переговорах, что противоречит заявлению США о "ничего об Украине без Украины". В то же время Штаты не давят на Киев и не подталкивают его к переговорам с Россией.

Запад обсуждает приблизительные параметры плана по мирному урегулированию, которые можно предложить Украине.

Источники также отмечают, что Киев вряд ли готов к любым договоренностям, которые предусматривают потерю территорий. США, со своей стороны, также не поддерживают план Италии.

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