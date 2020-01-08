Самолет МАУ в Иране перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета

Фото: обломки украинского самолета (isna.ir)

Авиакатастрофа произошла около 04:44 по киевскому времени

Украинский самолет МАУ рейса PS752, который потерпел крушение в Иране, перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета. Об этом в Twitter сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Сообщается, что украинский Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета.

"PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC. Последние данные получены в 2.44 UTC", - говорится в сообщении Flightradar.

Таким образом, авиакатастрофа произошла около 04:44 по киевскому времени.

Напомним, ранее иранский Красный Полумесяц сообщил, что все пассажиры и члены экипажа украинского самолета погибли. На месте крушения работают 22 спасательные команды, на данный момент нет точной информации о количестве жертв

Самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing 737, который выполнял рейс Тегеран - Киев, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Впервые новость появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA. Информация уточняется, данных о точных причинах нет.