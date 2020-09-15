Зеленский об отравлении Навального: мы все осуждаем и ждем детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, Украина ждет на более детальные вещи по поводу этого покушения.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции во время своего визита в Австрию во вторник, 15 сентября.

"Мы имеем здесь общее мнение по поводу ситуации с господином Навальным. Мы все осуждаем покушение на Навального. И весь мир, не только мы, мне кажется, ждет на более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы верим, что в ближайшее время они появятся", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее ЕС пригрозил России пересмотром отношений из-за отравления Навального.

Отметим, ранее посол Украины Андрей Мельник предложил Германии ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ в качестве реакции на отравление Навального.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок". Сейчас он пришел в сознание и вскоре собирается вернуться в Россию.

В Кремле отрицают причастность к отравлению оппозиционера.