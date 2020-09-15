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ЕС пригрозил России пересмотром отношений из-за отравления Навального

Брюссель, Вторник 15 сентября 2020 15:07
ЕС пригрозил России пересмотром отношений из-за отравления Навального
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз пересмотрит отношения с Россией после отравления оппозиционера Алексея Навального. Против нее может быть задействовать санкционный режим, который получит имя Навального по аналогии с актом "Магнитского" в США.

Об этом на сессии Европейского парламента заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз должен утвердить санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального.

"Произошедшее с Навальным должно заставить страны ЕС утвердить этот механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", - отметил Боррель.

Он также добавил, что отравление Навального может иметь последствия для отношений ЕС и России, а эта тема будет обсуждаться на саммите министров иностранных дел стран-участниц Евросоюза 21 сентября.

Напомним, ранее Reuters писало, что российские врачи умышленно скрывали факт отравления Навального. Российский оппозиционер находится на лечении в Берлине, независимые лаборатории установили, что его отравили веществом "Новичок".

При этом в Австрии не видят связи между отравлением Навального и "Северным потоком-2". Заявление прозвучало на фоне требований заморозить строительство российского газопровода в качестве ответа на применение химического оружия против оппозиционера.

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Новости Украины Политика ЕвросоюзРоссийская ФедерацияНавальныйотравление
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