Зеленский отправился в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, отправился с рабочей поездкой в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский с рабочей поездкой в Донецкую область. В Краматорске президент примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.

Также Зеленский сегодня представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Напомним, Зеленский после проведенной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его главной задачей является завершение войны и возвращение украинских аннексированных территорий.

Также ранее президент заявил, что достижение мира на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем. По словам Зеленского, первым из вопросов, которые он обсудил с Трюдо, был вопрос о мире в Украине. Президент подчеркнул важность в это вопросе механизма санкционной политики, которую нужно продолжать.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на последнем своем заседании не смогла достичь какого-либо прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.