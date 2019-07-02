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Зеленский назвал шаги для достижения мира на Донбассе

Новости » Общество    02.07.2019 - 22:57
Зеленский назвал шаги для достижения мира на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент уверен, что мира можно достичь политико-дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение мира на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем. Об этом он сказал во вторник в Торонто на совместном брифинге с Трюдо после встречи с премьером Канады, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, первым из вопросов, которые он обсудил с Трюдо, был вопрос о мире в Украине.

"Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул важность в это вопросе механизма санкционной политики, которую нужно продолжать.

"Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите - мы потеряли территории и теряем людей", - сказал Зеленский.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на последнем своем заседании не смогла достичь какого-либо прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны. 

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