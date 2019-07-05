Зеленський відправився в Донецьку область

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 липня, відправився з робочою поїздкою в Донецьку область. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Повідомляється, що в п'яту річницю визволення Слов'янська та Краматорська, Зеленський з робочою поїздкою в Донецьку область. У Краматорську президент візьме участь у заходах з нагоди визволення цих міст.

Також Зеленський сьогодні представить нового голову Донецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Зеленський після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни і повернення українських анексованих територій.

Також раніше президент заявив, що досягнення миру на Донбасі можливо політико-дипломатичним шляхом. За словами Зеленського, першим з питань, які він обговорив з Трюдо, було питання про мир в Україні. Президент підкреслив важливість у цьому питанні механізму санкційної політики, яку треба продовжувати.

Раніше Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі на останньому своєму засіданні не змогла досягти якогось прогресу у питаннях перемир'я і обміну утримуваними особами через позицію російської сторони.