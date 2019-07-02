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Украина в ТКГ предлагает ускорить обмен пошаговым выполнением формулы "всех на всех"

Новости » Общество    02.07.2019 - 20:54
Украина в ТКГ предлагает ускорить обмен пошаговым выполнением формулы "всех на всех"
Фото: Дарка Олифер (YouTube.com/TKvideoteka)

При этом прогресса по освобождению удерживаемых достичь не удалось из-за позиции РФ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на сегодняшнем своем заседании не смогла достичь какого-либо прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, "в связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия". Стороны также не смогли договориться об освобождении удерживаемых лиц.

Кроме того, она подчеркнула, что украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", "но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы".

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - отметила Олифер.

Напомним, при этом спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что стороны на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске продолжили обсуждать заключение "хлебного перемирия" и подтвердили его необходимость. 

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Новости Украины Донбассперемирие
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